Premio Bianca D' Aponte | riconoscimento alla carriera al vocalist dei Mattia Bazar

Sarà Carlo Marrale, storico fondatore dei Matia Bazar e autore di canzoni come “Vacanze romane”, a ricevere il premio alla carriera della Città di Aversa durante la 21° “Premio Bianca d'Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it

