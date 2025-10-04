Premio Bianca D' Aponte | riconoscimento alla carriera al vocalist dei Mattia Bazar

Sarà Carlo Marrale, storico fondatore dei Matia Bazar e autore di canzoni come “Vacanze romane”, a ricevere il premio alla carriera della Città di Aversa durante la 21° “Premio Bianca d'Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ecco le 10 finaliste della 21esima edizione “Premio Bianca d’Aponte”

Sarà un ritorno alle origini, ma soprattutto un tributo a una delle figure più prolifiche e autorevoli della musica italiana, quello che andrà in scena al Teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre

