Premio Bianca d’Aponte | a Carlo Marrale il premio alla carriera

AVERSA – Sarà Carlo Marrale, storico fondatore dei Matia Bazar e autore di canzoni come “Vacanze romane”, a ricevere il premio alla carriera della Città di Aversa durante la 21° “Premio Bianca d’Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre. Il premio è stato assegnato in passato a Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppino di Capri, Paola Pitagora, Mauro Pagani e Teresa De Sio. Marrale si esibirà insieme ad un’altra ex-componente dei Matia Bazar, Silvia Mezzanotte. A salire sul palco del Cimarosa sarà anche Levante nel ruolo di madrina di questa edizione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

