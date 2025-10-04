Premi | Comisso vincono Balzano nella Narrativa e Tovaglieri nella Biografia
(Adnkronos) – "Bambino" di Marco Balzano (Einaudi) per la sezione Narrativa e "Roberto Longhi. Il mito del più grande storico dell'arte del Novecento" di Tommaso Tovaglieri (Saggiatore) per la sezione Biografia sono i due libri vincitori della XLIV edizione del Premio letterario Giovanni Comisso 'Regione del Veneto- Città di Treviso'. La proclamazione è avvenuta questa . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
