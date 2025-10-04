Preghiera della sera 4 Ottobre 2025 | Guidami a Te Signore
“Guidami a Te, Signore”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
