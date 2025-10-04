Prato | violenza sessuale su minorenne Arrestato un uomo di 48 anni amico dei genitori

L'uomo era ospite della famiglia, con cui aveva un rapporto personale di conoscenza, e avrebbe approfittato di tale contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza, causandole lesioni personali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

