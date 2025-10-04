Prato manca l' interprete | maxi-processo alla mafia cinese fermo da anni

Prato è la città con più cinesi in Italia, molti di seconda o terza generazione, eppure non si trova un solo interprete. E' il paradosso che vede fermo da anni il maxi-processo alla mafia cinese in Toscana, ribattezzato Chinatruck. A 14 anni dall'avvio delle indagini e a sette dagli arresti, non è stato ancora trovato infatti il perito addetto alle traduzioni e trascrizioni delle intercettazioni telefoniche. L'ultima perizia era stata effettuata diversi mesi fa da una donna, ma il pm l'ha definita "inutilizzabile" perché sarebbero stati omessi dettagli fondamentali, che avrebbero potuto fare luce sulle attività di Naizhong Zhang, l'uomo considerato al vertice della mafia cinese in Europa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Prato, manca l'interprete:"maxi-processo alla mafia cinese fermo da anni

