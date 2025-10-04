Prato | arrestato per violenza sessuale su una 14enne
Prato, 4 ottobre 2025 – Arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una 14enne. A finire in manette, un uomo che era ospite in casa della famiglia della ragazzina. L'arrestato, spiega la procura, è un cinese di 48 anni che avrebbe imposto atti sessuali alla giovane almeno per cinque volte, dal giugno scorso. Il 48enne è stato sottoposto a fermo dai carabinieri e ha ammesso i fatti - così riporta sempre il procuratore Luca Tescaroli - nell'interrogatorio prima davanti al pubblico ministero e dopo in quello davanti al giudice per le indagini preliminari dopo. Al gip il 48enne ha detto di aver commesso gli abusi sessuali mentre era ubriaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
