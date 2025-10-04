(Adnkronos) - A Palazzo Vecchio (Firenze), nell'ambito della settima edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (FNEC), l'economista Abhijit Banerjee (Premio Nobel per l'Economia 2019) ha tenuto la Lectio civilis “Povertà e democrazia”, in dialogo con Leonardo Becchetti, direttore del Festival e co-fondatore di NeXt Economia. Cuore valoriale del Festival è l'idea che le intelligenze relazionali — capacità di cooperare, ascoltare, costruire legami di fiducia — siano il motore della democrazia partecipata e di uno sviluppo sostenibile e generativo. Aprendo la Lectio, Banerjee ha affrontato uno dei temi più divisivi: reddito di base e povertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Povertà e democrazia", la Lectio civilis di Abhijit Banerjee al Festival Nazionale dell'Economia Civile