Povertà e democrazia | la Lectio civilis del premio Nobel Abhijit Banerjee VIDEO

Firenzetoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palazzo Vecchio, nell’ambito della settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, il Premio Nobel per l’Economia 2019 Abhijit Banerjeeha tenuto la Lectio civilis intitolata “Povertà e democrazia”, in dialogo con Leonardo Becchetti, direttore del Festival e co-fondatore di NeXt. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

