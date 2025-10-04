Posa di nuove condotte di gas metano cambia la viabilità della strada
Cambia temporaneamente la viabilità in via Cimarosa, a Scortichino di Bondeno. A partire da lunedì 6 ottobre sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione dei residenti, al fine di consentire la posa di nuove condotte per la distribuzione di gas metano.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
