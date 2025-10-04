Portogallo | investimento cinese da’ nuovo slancio a produttore di cavi centenario

Il piu’ antico produttore di cavi del Portogallo, Alcobre, ha celebrato giovedi’ il suo 115esimo anniversario e ha inaugurato una nuova unita’ produttiva. Davanti agli impianti recentemente ampliati, il direttore operativo Carlos Granja era colmo di emozione: “Lavoro in questa fabbrica da oltre 30 anni e sono grato a Hengtong per averle dato nuova vitalita’”. Fondata nel 1910, Alcobre produce principalmente cavi a bassa tensione ed e’ una delle imprese pilastro di Ovar, citta’ del nord del Portogallo. Nel 2016 e’ stata acquisita interamente dal gruppo cinese Hengtong. Da allora, grazie all’apporto della gestione e della tecnologia cinesi, la fabbrica centenaria e’ stata rivitalizzata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Portogallo: investimento cinese da’ nuovo slancio a produttore di cavi centenario

In questa notizia si parla di: portogallo - investimento

Gianluca Torre di Casa a prima vista: «La casa peggiore che ho affittato per una mia vacanza? A Mykonos. L'investimento migliore da fare? In Portogallo»

La cantante ha eseguito un medley dei suoi brani più famosi in Portogallo, indossando un abito Armani Privé in onore dello stilista - facebook.com Vai su Facebook

In Portogallo, il 90 per cento degli investimenti pubblici proviene da fondi europei - Dopo il Portogallo, Croazia, Lituania, Slovacchia e Bulgaria sono gli Stati membri dell'Unione europea in cui, tra il 2014 e il 2020, il peso dei fondi comunitari negli investimenti pubblici è stato ... Si legge su it.euronews.com

Cina, come l'Ungheria è diventata la porta di ingresso in Europa - La domanda sorge leggendo un rapporto redatto dai centri di ricerca Rhodium e Merics appena pubblicato, secondo cui nel 2024 gli investimenti diretti esteri della Cina nei paesi membri dell'Unione ... wired.it scrive