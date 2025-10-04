Porto Mantovano va al parco con una pistola giocattolo | 19enne denunciato dai carabinieri

Ilgiorno.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Porto Mantovano (Mantova), 4 ottobre 2025 –  Va ai giardini, frequentati anche dai bambini, armato di pistola. Un’abitudine messa in atto da chissà quanto tempo, fino a quando non è incappato in una pattuglia dei carabinieri. A finire nei guai, un giovane di 19 anni che è stato denunciato. Il diciannovenne è stato identificato assieme a un gruppo di coetanei alcuni giorni fa, nel parco di via Einaudi.  Un’area più volte segnalata come luogo di ritrovo di gruppi di giovani dediti a comportamenti molesti, che nel tempo hanno generato episodi di disturbo della quiete pubblica e di alcuni episodi di liti tra giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

porto mantovano va al parco con una pistola giocattolo 19enne denunciato dai carabinieri

© Ilgiorno.it - Porto Mantovano, va al parco con una pistola (giocattolo): 19enne denunciato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: porto - mantovano

Arrestato per violenza sessuale, imprenditore di Porto Mantovano a processo: condannato a oltre 4 anni di reclusione

Porto Mantovano, l’auto trasformata in market ambulante della droga: spacciatore in manette

Cerca Video su questo argomento: Porto Mantovano Parco Pistola