Porto Mantovano va al parco con una pistola giocattolo | 19enne denunciato dai carabinieri
Porto Mantovano (Mantova), 4 ottobre 2025 – Va ai giardini, frequentati anche dai bambini, armato di pistola. Un’abitudine messa in atto da chissà quanto tempo, fino a quando non è incappato in una pattuglia dei carabinieri. A finire nei guai, un giovane di 19 anni che è stato denunciato. Il diciannovenne è stato identificato assieme a un gruppo di coetanei alcuni giorni fa, nel parco di via Einaudi. Un’area più volte segnalata come luogo di ritrovo di gruppi di giovani dediti a comportamenti molesti, che nel tempo hanno generato episodi di disturbo della quiete pubblica e di alcuni episodi di liti tra giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: porto - mantovano
