Porto Empedocle uomo trovato morto sotto un furgone | Alfonso Spalma l’ipotesi del colpo di fucile

Il giallo di Porto Empedocle: 40enne trovato morto sotto un furgone. Una tranquilla serata nel quartiere Le Cannelle di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, si è trasformata in un caso di cronaca nera. Il corpo di un uomo di 40 anni, Alfonso Spalma, è stato rinvenuto sotto un Fiat Fiorino bianco che sembrava semplicemente accostato lungo la strada, sotto il cosiddetto ponte di ferro. A lanciare l’allarme sono stati i sanitari del 118, inizialmente convinti di trovarsi davanti a un incidente stradale. Ma la scena che si è presentata poco dopo ha rivelato tutt’altro scenario. Chi era Alfonso Spalma. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

