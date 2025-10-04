Porto Empedocle cadavere di un uomo ferito a colpi d' arma da fuoco sotto un' auto | è stato ucciso?
Il cadavere di un uomo è stato ritrovato sotto (e non all'interno) un'autovettura posteggiata alle Cannelle di Porto Empedocle. Dentro l'abitacolo, a quanto pare, ci sarebbe un fucile. A fare scattare l'allarme sono stati i soccorritori del 118, i primi a giungere sul posto. A ruota sono giunti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
