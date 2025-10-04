Porto Empedocle cadavere di un uomo ferito a colpi d' arma da fuoco sotto un' auto | è stato ucciso?

Agrigentonotizie.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato sotto (e non all'interno) un'autovettura posteggiata alle Cannelle di Porto Empedocle. Dentro l'abitacolo, a quanto pare, ci sarebbe un fucile. A fare scattare l'allarme sono stati i soccorritori del 118, i primi a giungere sul posto. A ruota sono giunti i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: porto - empedocle

Blitz contro le cosche di Villaseta e Porto Empedocle, iniziano gli interrogatori dei fermati

Dissalatore di Porto Empedocle, interviene Legambiente: "Nel nome dell'emergenza sperpero di fondi pubblici"

Non è tornato a casa e il cellulare è spento: quindicenne scompare nel nulla a Porto Empedocle

Cerca Video su questo argomento: Porto Empedocle Cadavere Uomo