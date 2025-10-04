Porto Empedocle cadavere di un 40enne ferito a colpi d' arma da fuoco sotto un Fiat Fiorino | è stato ucciso
Il cadavere di un uomo, un quarantenne empedoclino: A. S. (queste le sue iniziali ndr), è stato ritrovato sotto (e non all'interno) un Fiat Fiorino lasciato, quasi come se fosse stato posteggiato, lungo una strada a Le Cannelle di Porto Empedocle. Dentro l'abitacolo, c'è un fucile che non avrebbe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: porto - empedocle
