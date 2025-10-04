Portici di carta torna la grande libreria all’aperto

Tutto pronto per il 18° compleanno di Portici di Carta, momento in cui Torino festeggia  l’evento che da quasi due decenni trasforma il centro città in una grande libreria a cielo aperto. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, un percorso di due chilometri, da piazza Vittorio Veneto a via Pietro Micca, con un breve tratto . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

