Portella di Mare | Da due mesi c' è una perdita giornaliera di metri cubi d' acqua e nessuno interviene
Ogni giorno da circa 2 mesi davanti al civico di via Nazionale 60 a Portella di Mare si perdono metri cubi di acqua. Ho segnalato più volte all'Amap e al Comune la perdita d'acqua ma non accade nulla. È brutto a dirsi ma la nostra è una frazione completamente abbandonata dall'amministrazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: portella - mare
PORTELLA DI MARE AFFITTASI AFFITTASI – Piazzale di 2.000 mq Fronte Strada in Posizione Strategica Ottima posizione fronte strada, in contesto tranquillo, fuori dal centro abitato, ma a pochi minuti dalla città. Facilmente raggiungibile con qualsiasi me - facebook.com Vai su Facebook
Misilmeri, il plesso di Portella di Mare sarà intitolato a Sara Campanella - La scuola media che sorge a Portella di Mare, la frazione di Misilmeri al confine con Villabate, porterà il nome di Sara Campanella, la giovane uccisa a Messina, il 31 marzo scorso, da Stefano Argenti ... Da msn.com