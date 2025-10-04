Portella di Mare | Da due mesi c' è una perdita giornaliera di metri cubi d' acqua e nessuno interviene

Ogni giorno da circa 2 mesi davanti al civico di via Nazionale 60 a Portella di Mare si perdono metri cubi di acqua. Ho segnalato più volte all'Amap e al Comune la perdita d'acqua ma non accade nulla. È brutto a dirsi ma la nostra è una frazione completamente abbandonata dall'amministrazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

