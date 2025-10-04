Portavoce Polizia Israele | Nessun aiuto per Gaza sulla Flotilla solo una questione di follower – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 04 ottobre 2025 Non si è mai trattato di portare aiuti a Gaza. Ma è stata tutta una questione di titoli e follower sui social media. Solo un'altra campagna gratuita che sfrutta gli oppressi di Gaza di Hamas per il proprio tornaconto e distrae dall'accordo di pace sul tavolo." Così il portavoce della Polizia israeliana Lieutenant Dean Elsdunne. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

