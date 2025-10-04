Pontile il sostegno del ministro Persiani riceve l’ok da Salvini sulle risorse per la ricostruzione

Massa, 4 ottobre 2025 – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato al Mit il sindaco di Massa Francesco Persiani. E’ stata l’occasione per fare il punto sulla ricostruzione del Pontile di Marina di Massa, in parte demolito dalla nave Guang Rong lo scorso 28 gennaio. Com’è noto, il Piano di rimozione predisposto dalle ditte incaricate della rimozione della nave – società italiana Fratelli Neri e società olandese Blue Tack – prevede la rimozione del carico di circa 9.000 tonnellate di materiali provenienti dalla lavorazione del marmo. Quindi il trasferimento mediante il passaggio su un’altra unità navale (pontone) e il successivo conferimento in un’area appositamente predisposta all’interno del porto di Marina di Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontile, il sostegno del ministro. Persiani riceve l’ok da Salvini sulle risorse per la ricostruzione

In questa notizia si parla di: pontile - sostegno

Napoli Fanpage.it. . Un migliaio di persone a Napoli sul pontile di Bagnoli al grido di "Palestina libera" e per il sostegno alla Global Flotilla, partita alla volta di Gaza. Tra i manifestanti anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris - facebook.com Vai su Facebook

Nave di 103 metri alla deriva, crolla parte del pontile a Marina di Massa - Dell’incidente ha dato subito notizia sui social il sindaco di Massa, Francesco Persiani: “Vi informo – ha scritto in un post – che si è da poco verificato l'arenamento di una nave contro il pontile ... Scrive lanazione.it