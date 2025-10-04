Ponsacco | la comunità e i Carabinieri salutano il Luogotenente Gianni Meucci

Pisatoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre l'Arma dei Carabinieri e la comunità di Ponsacco salutano il Luogotenente Carica Speciale Gianni Meucci, comandante della Stazione di Ponsacco, che si congeda dopo 46 anni di servizio. La sua carriera, un esempio di dedizione e fedeltà, ha rappresentato un pilastro di sicurezza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

