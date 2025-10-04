Pompei la discesa del quadro della Madonna del Rosario
. Domani la tanto attesa Supplica che vedrà fedeli provenienti da tutta Italia. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: pompei - discesa
Questa sera, alle 18, come tradizione nel giorno dell'Antivigilia della Supplica, in Santuario si rinnoverà il rito della Discesa del Quadro della Madonna del Rosario. Alle19 seguirà la Santa Messa. La celebrazione sarà presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Pompei, dal 1° ottobre il “Buongiorno a Maria”, domenica 5 la supplica presieduta da mons. Pisanello - Pompei si prepara a vivere con profonda intensità spirituale l’ottobre mariano, tradizionalmente dedicato alla preghiera del Rosario e che, quest’anno, sarà illuminato da un evento straordinario: la c ... Scrive agensir.it
“Festa Madonna di Pompei ad Aversa”, manifesti in città, ma il vescovo smentisce: “Non è religiosa” - Manifesti per la Festa della Madonna di Pompei affissi nella città di Aversa, in provincia di Caserta. Riporta fanpage.it