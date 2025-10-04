Pomigliano d' Arco Napoli esplosione in un' officina | tre operai feriti uno è grave | Crolla solaio in un cantiere | 58enne muore nel Leccese
I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause dello scoppio. La vittima nel comune pugliese era impegnata nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: pomigliano - arco
Pomigliano d’Arco, oltre 200 partecipanti alla terza tappa di “Incroci di Comunità”
“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco
“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco
? Pomigliano d’Arco – Un messaggio di pace dal Municipio Sulla facciata del Palazzo Comunale è stato affisso un manifesto con la scritta “Due popoli, due Stati. Stop al massacro dei palestinesi”, accompagnata dall’immagine di un bambino dietro un filo spi - facebook.com Vai su Facebook
Pomigliano d’Arco, esplosione in un’officina di autodemolizioni: ci sono feriti - Uno è in pericolo di vita, l'altro in prognosi riservata. Da open.online
Pomigliano d’Arco, esplosione in un’autodemolizione: feriti due operai - Momenti di paura questa mattina a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove si è verificata una violenta esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni in via San Giusto. Lo riporta lostrillone.tv