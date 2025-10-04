Pomigliano d' Arco Napoli esplosione in un' officina | tre operai feriti uno è grave | Crolla solaio in un cantiere | 58enne muore nel Leccese

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause dello scoppio. La vittima nel comune pugliese era impegnata nella realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque piovane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

