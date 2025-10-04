Pomigliano d' Arco Napoli esplosione in officina | tre operai feriti uno in pericolo di vita | 58enne muore nel Leccese

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto per accertare le cause dello scoppio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pomigliano d arco napoli esplosione in officina tre operai feriti uno in pericolo di vita 58enne muore nel leccese

© Tgcom24.mediaset.it - Pomigliano d'Arco (Napoli), esplosione in officina: tre operai feriti, uno in pericolo di vita | 58enne muore nel Leccese

In questa notizia si parla di: pomigliano - arco

Pomigliano d’Arco, oltre 200 partecipanti alla terza tappa di “Incroci di Comunità”

“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

pomigliano d arco napoliPomigliano d’Arco, esplosione in un’autodemolizione: feriti due operai - Momenti di paura questa mattina a Pomigliano d’Arco (Napoli), dove si è verificata una violenta esplosione all’interno di un’officina di autodemolizioni in via San Giusto. lostrillone.tv scrive

pomigliano d arco napoliPomigliano d’Arco, esplosione in un’officina di autodemolizioni: ci sono feriti - Uno è in pericolo di vita, l'altro in prognosi riservata. Da open.online

Cerca Video su questo argomento: Pomigliano D Arco Napoli