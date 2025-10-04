Pomigliano d' Arco Napoli esplosione in officina | tre operai feriti due in gravi condizioni

Tgcom24.mediaset.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'accaduto per accertare le cause dello scoppio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pomigliano d arco napoli esplosione in officina tre operai feriti due in gravi condizioni

© Tgcom24.mediaset.it - Pomigliano d'Arco (Napoli), esplosione in officina: tre operai feriti, due in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: pomigliano - arco

Pomigliano d’Arco, oltre 200 partecipanti alla terza tappa di “Incroci di Comunità”

“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco

pomigliano d arco napoliEsplosione in officina a Pomigliano d’Arco, tre operai feriti: due in gravi condizioni - Tre operai sono rimasti feriti a seguito di un'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano d'Arco (Napoli), in via San Giusto. Lo riporta napoli.repubblica.it

pomigliano d arco napoliEsplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi - Tre feriti, due in gravi condizioni di cui uno in pericolo di vita: bilancio pesante per l'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pomigliano D Arco Napoli