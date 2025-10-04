Pomigliano d' Arco esplosione in officina | tre feriti di cui due gravi
Incidente sul lavoro nel Napoletano. Un'esplosione è avvenuta stamane all'interno di un'officina di autodemolizioni, in via San Giusto a Pomigliano d'Arco. Nello scoppio due operai sono rimasti feriti in modo grave e un terzo in modo meno grave. I due in gravi condizioni, di cui uno in pericolo di vita, sono stati portati al Cardarelli. Il terzo è stato medicato sul posto e poi trasportato all'ospedale del Mare. Seguono le indagini i Carabinieri della stazione di Pomigliano e della compagnia di Castello di Cisterna. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: pomigliano - arco
Pomigliano d’Arco, oltre 200 partecipanti alla terza tappa di “Incroci di Comunità”
“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco
“Sport sotto le stelle” domani al Parco delle Acque di Pomigliano d’Arco
? Pomigliano d’Arco – Un messaggio di pace dal Municipio Sulla facciata del Palazzo Comunale è stato affisso un manifesto con la scritta “Due popoli, due Stati. Stop al massacro dei palestinesi”, accompagnata dall’immagine di un bambino dietro un filo spi - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione in una fabbrica di Pomigliano d'Arco, tre feriti - Un’esplosione si è verificata a Pomigliano d'Arco, nel Napoletano, all’interno di un’officina di autodemolizioni, in via San Giusto. Secondo rainews.it
Esplosione in un’officina di autodemolizioni a Pomigliano: 3 operai feriti, 2 sono gravi - Tre feriti, due in gravi condizioni di cui uno in pericolo di vita: bilancio pesante per l'esplosione all'interno di un'officina di autodemolizioni a Pomigliano ... Lo riporta fanpage.it