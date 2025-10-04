Pomigliano d’Arco Auriemma M5S | Incidenti sul lavoro una piaga che deve finire

Tempo di lettura: 2 minuti “L’incidente verificatosi presso un’autofficina per la demolizione di veicoli a Pomigliano d’Arco, che ha provocato tre feriti gravi – di cui uno attualmente in pericolo di vita – è solo l’ultimo di una lunga serie. Una scia di eventi drammatici che ci conferma, ancora una volta, come il tema della sicurezza sul lavoro sia un’emergenza reale e drammatica nel nostro Paese.” È quanto dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del Gruppo M5S alla Camera e coordinatrice provinciale per Napoli. “Le cause dell’incidente – spiega Auriemma – sono ancora al vaglio degli inquirenti, con indagini in corso da parte dei Carabinieri di Pomigliano e di Castello di Cisterna, coordinate dalla Procura di Nola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

