Pomigliano Auriemma M5S | Ennesimo incidente sul lavoro è una ferita aperta Questa piaga deve finire

“L’incidente verificatosi presso un’autofficina per la demolizione di veicoli a Pomigliano d’Arco, che ha provocato tre feriti gravi – di cui uno attualmente in pericolo di vita – è solo l’ultimo di una lunga serie. Una scia di eventi drammatici che ci conferma, ancora una volta, come il tema della sicurezza sul lavoro sia un’emergenza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

