Pomigliano Auriemma M5S | Ennesimo incidente sul lavoro è una ferita aperta Questa piaga deve finire
“L’incidente verificatosi presso un’autofficina per la demolizione di veicoli a Pomigliano d’Arco, che ha provocato tre feriti gravi – di cui uno attualmente in pericolo di vita – è solo l’ultimo di una lunga serie. Una scia di eventi drammatici che ci conferma, ancora una volta, come il tema della sicurezza sul lavoro sia un’emergenza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Nuovo intervento della Polizia Locale nel quartiere ex 219 di Pomigliano, dove gli agenti hanno proceduto al sequestro di due box auto trasformati abusivamente in abitazioni Seguici anche su #instagram https://www.instagram.com/laprovinciaonline/ - facebook.com Vai su Facebook
