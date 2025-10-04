Pomeriggio di incidenti nella provincia di Arezzo | tre interventi per il 118 tra Pratomagno Cortona e Montevarchi

Lortica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di intenso lavoro per i soccorritori del 118 dell’ASL Toscana Sud Est, impegnati nel pomeriggio di sabato 4 ottobre in tre distinti interventi a seguito di incidenti avvenuti in diverse zone della provincia di Arezzo. Il primo allarme è scattato alle 16.09 sul Pratomagno, lungo il sentiero 00 in località Varco Giorgio, nel comune di Loro Ciuffenna. Una ciclista di 50 anni è rimasta ferita dopo una caduta in una zona particolarmente impervia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del reparto volo di Arezzo con l’ elicottero Drago, che ha provveduto al recupero della donna e al successivo trasporto in codice 2 all’ ospedale San Donato di Arezzo, in accordo con la Centrale Operativa 118. 🔗 Leggi su Lortica.it

