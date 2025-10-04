Polo Cup 2026 sarà ospitata al bagno Alpemare

Sport e mondanita alla “ Figli del Vento Polo Cup ”, in programma il 13, 14 e 15 marzo 2026 al bagno Alpemare. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di giocatori di livello internazionale e il sostegno di importanti sponsor e brand legati al mondo del luxury, rappresenta un’occasione unica per portare nella località un pubblico selezionato e appassionato, confermando Forte dei Marmi come palcoscenico di eccellenza tra sport, turismo e lifestyle. L’evento, organizzato dal Polo Club Forte dei Marmi con il patrocinio del Comune, aprirà simbolicamente la stagione turistica 2026, grazie anche alla preziosa disponibilità della famiglia Bocelli, che ospiterà la competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

