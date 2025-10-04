Polo Cup 2026 sarà ospitata al bagno Alpemare
Sport e mondanita alla “ Figli del Vento Polo Cup ”, in programma il 13, 14 e 15 marzo 2026 al bagno Alpemare. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di giocatori di livello internazionale e il sostegno di importanti sponsor e brand legati al mondo del luxury, rappresenta un’occasione unica per portare nella località un pubblico selezionato e appassionato, confermando Forte dei Marmi come palcoscenico di eccellenza tra sport, turismo e lifestyle. L’evento, organizzato dal Polo Club Forte dei Marmi con il patrocinio del Comune, aprirà simbolicamente la stagione turistica 2026, grazie anche alla preziosa disponibilità della famiglia Bocelli, che ospiterà la competizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: polo - ospitata
Anche il Comune di Codevilla pubblicizza la mostra Itiner-Aut ospitata tra la Biblioteca Comunale di Codevilla e il polo culturale "Maria Giudice". Si possono ammirare anche i lavori realizzati dai nostri ragazzi! Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Il Polo Fieristico d’Abruzzo, che ha ospitato in questi giorni l’appuntamento “Attractive“, il nuovo... - X Vai su X
Anteprima a Monaco per la Volkswagen ID. Polo: debutta nel 2026 a meno di 25.000 euro - Polo anche se ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Scrive hdmotori.it
Nuova Volkswagen ID.Polo 2026: la compatta sarà solo elettrica - Cross (elettrica del T-Cross) prevista per fine 2026, su base piattaforma MEB Small. ilgiornaledigitale.it scrive