Pollena Trocchia | incendia la casa della ex e si consegna ai Carabinieri | 54enne in manette
Una storia di violenza domestica lunga vent’anni culmina nell’ennesimo atto di follia: un uomo di 54 anni ha incendiato la casa dell’ex moglie e poi si è consegnato ai Carabinieri di Cercola, confessando tutto. La donna, madre di quattro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Pollena Trocchia, incendia casa della ex e si consegna ai carabinieri - Un matrimonio come tanti fino al 2005 quando tossicodipendenza e ludopatia complicano le cose. Come scrive rainews.it
Pollena Trocchia, incendia casa dell'ex e poi imprigiona il nuovo fidanzato nel cortile - Incendia la casa dell'ex moglie e poi imprigiona il suo nuovo fidanzato in cortile. Segnala msn.com