Politica e sindacato per fortuna che c’è la Cisl L’opinione di Merlo

Potremmo concludere la riflessione sul ruolo e la funzione del sindacato nella vita democratica contemporanea del nostro paese con poche parole. E cioè: per fortuna che esiste la Cisl. E lo dico senza alcuna piaggeria e, tantomeno, senza alcuna forzatura. Perché si tratta di una affermazione abbastanza oggettiva in quanto parte dalla realtà e si limita a fotografare una realtà. Una realtà, infatti, che ci trasmette uno scenario abbastanza chiaro. Esiste un sindacato, la Cgil di Landini, che ormai – e da molto tempo, come ovvio – è un partito a tutti gli effetti. La quarta gamba del “campo largo”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Politica e sindacato, per fortuna che c’è la Cisl. L’opinione di Merlo

