Polistena Lions Brutium forma i cittadini all' utilizzo del defibrillatore
Oltre sessanta cittadini hanno preso parte, a Polistena, al corso di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation) organizzato dal Lions Club Brutium presieduto da Cesare Laruffa L’iniziativa, realizzata presso la sede sociale del club in collaborazione con il dipartimento di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
