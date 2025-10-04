Polignano a Mare | il treno fa cinque ore di ritardo i passeggeri scendono e ballano la pizzica – Il video

Open.online | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da incubo a festa: a Polignano a Mare, in provincia di Bari, un ritardo del treno di oltre cinque ore ha unito i passeggeri in un’improvvisata parentesi di ballo. Il disagio si è trasformato infatti in un momento di allegria collettiva finendo con una pizzica sul marciapiede della stazione. È accaduto nella tarda serata del 2 ottobre, quando i passeggeri diretti a Lecce si sono ritrovati bloccati a causa del maltempo che, nel pomeriggio, aveva paralizzato la circolazione ferroviaria tra Ostuni e Brindisi. Invece di lamentarsi, qualcuno è sceso e ha acceso una cassa bluetooth, facendo partire la musica. 🔗 Leggi su Open.online

