Poker nerazzurro a San Siro l' Inter travolge la Cremonese 4-1

Tutto facile per la squadra di Chivu che infligge la prima sconfitta ai grigiorossi di Nicola MILANO - Un'Inter intensa e spumeggiante regala spettacolo e rifila un perentorio 4-1 alla rivelazione Cremonese. Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella:

