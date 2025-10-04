Ttutto facile per la squadra di Chivu che infligge la prima sconfitta ai grigiorossi di Nicola MILANO - Un'Inter intensa e spumeggiante regala spettacolo e rifila un perentorio 4-1 alla rivelazione Cremonese. Per la formazione meneghina i marcatori di giornata sono Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella:. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Poker nerazzurro a San Siro, l'Inter travolge la Cremonese 4-1