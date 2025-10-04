Pogacar Evenepoel Vingegaard… i giganti per la maglia di campione d’Europa

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia si ritrovano dopo più di tre anni in una gara di un giorno: il favorito è sempre l’iridato, Italia con Bettiol e Scaroni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pogacar evenepoel vingegaard8230 i giganti per la maglia di campione d8217europa

© Gazzetta.it - Pogacar, Evenepoel, Vingegaard… i giganti per la maglia di campione d’Europa

In questa notizia si parla di: pogacar - evenepoel

Classifica Tour de France 2025, nona tappa: Pogacar in maglia gialla, Evenepoel e Vingegaard inseguono

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività

Classifica Tour de France 2025, undicesima tappa: Pogacar paga una caduta, Evenepoel e Vingegaard inseguono

pogacar evenepoel vingegaard8230 gigantiPogacar, Evenepoel, Vingegaard… i giganti per la maglia di campione d’Europa - In Francia si ritrovano dopo più di tre anni in una gara di un giorno: il favorito è sempre l’iridato, Italia con Bettiol e Scaroni ... Scrive msn.com

Parte sabato da Lilla il Tour dei giganti: che sfida tra Pogacar e Vingegaard - Giganti contro: il Tour che scatta sabato da Lilla si appresta a vivere l’ennesimo atto della sfida stellare tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che al momento è sul 3- Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Pogacar Evenepoel Vingegaard8230 Giganti