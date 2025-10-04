Poesia d’Amore 2.0 | la scrittura che diventa immagine nella personale di MarkraIN

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 4 al 18 ottobre alla Galleria d’Arte Fil Rouge Project. “Poesia d’Amore 2.0” è una mostra che nasce dalla scrittura per trasformarsi in immagine, dove la parola si fa materia e la poesia diventa esperienza visiva. L’artista Marco Raineri, in arte MarkraIN, utilizza l’arte come narrazione interiore, come bisogno di dare forma agli stati d’animo e di rendere visibile ciò che spesso resta invisibile. Fin dagli esordi, poesia e arte convivono nel suo percorso, fondendosi in un linguaggio che trasforma la solitudine in dialogo e l’esperienza individuale in riconoscimento collettivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

