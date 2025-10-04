Poesia d’Amore 2.0 | la scrittura che diventa immagine nella personale di MarkraIN

Dayitalianews.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 4 al 18 ottobre alla Galleria d’Arte Fil Rouge Project. “Poesia d’Amore 2.0” è una mostra che nasce dalla scrittura per trasformarsi in immagine, dove la parola si fa materia e la poesia diventa esperienza visiva. L’artista Marco Raineri, in arte MarkraIN, utilizza l’arte come narrazione interiore, come bisogno di dare forma agli stati d’animo e di rendere visibile ciò che spesso resta invisibile. Fin dagli esordi, poesia e arte convivono nel suo percorso, fondendosi in un linguaggio che trasforma la solitudine in dialogo e l’esperienza individuale in riconoscimento collettivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

poesia d8217amore 20 la scrittura che diventa immagine nella personale di markrain

© Dayitalianews.com - “Poesia d’Amore 2.0”: la scrittura che diventa immagine nella personale di MarkraIN

In questa notizia si parla di: poesia - amore

Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore

Teatro Dei Luoghi 2025: in scena “Il suono della caduta” e “Come amore canta”, la nuova produzione di Koreja tra musica, mito e poesia

Come la poesia di Mandel’stam sopravvisse a Stalin grazie all’amore di sua moglie

Poesia: per una scrittura ‘sans-papier’ - Continua l’attenzione di Harriet, il blog della Poetry Foundation nei confronti dei mutamenti in atto a livello di media per quanto riguarda la poesia. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Poesia D8217amore 20 Scrittura