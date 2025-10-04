Poesia d’Amore 2.0 | la scrittura che diventa immagine nella personale di MarkraIN
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal 4 al 18 ottobre alla Galleria d’Arte Fil Rouge Project. “Poesia d’Amore 2.0” è una mostra che nasce dalla scrittura per trasformarsi in immagine, dove la parola si fa materia e la poesia diventa esperienza visiva. L’artista Marco Raineri, in arte MarkraIN, utilizza l’arte come narrazione interiore, come bisogno di dare forma agli stati d’animo e di rendere visibile ciò che spesso resta invisibile. Fin dagli esordi, poesia e arte convivono nel suo percorso, fondendosi in un linguaggio che trasforma la solitudine in dialogo e l’esperienza individuale in riconoscimento collettivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: poesia - amore
Il rock’n’roll anni Cinquanta e la lirica con la poesia d’amore
Teatro Dei Luoghi 2025: in scena “Il suono della caduta” e “Come amore canta”, la nuova produzione di Koreja tra musica, mito e poesia
Come la poesia di Mandel’stam sopravvisse a Stalin grazie all’amore di sua moglie
Specchio – Zaira Sellerio Specchio, ricordo di te… occhi d’amore che non guarderanno più. Il cuore pesante come un sasso, l’inverno che resta dentro quando l’estate se ne va. Ogni verso di questa poesia parla di perdita, nostalgia e ricordi che re - facebook.com Vai su Facebook
Poesia: per una scrittura ‘sans-papier’ - Continua l’attenzione di Harriet, il blog della Poetry Foundation nei confronti dei mutamenti in atto a livello di media per quanto riguarda la poesia. Segnala ilfattoquotidiano.it