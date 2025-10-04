ROMA – “Esprimiamo piena solidarietà alla collega Federica Corsini, recentemente eletta nel CDR del Tg2, e all’associazione Giornaliste Italiane, per gli attacchi scomposti e anonimi apparsi in queste ultime ore sulla pagina social “Boicotterai”. Chi conosce le dinamiche sindacali sa bene che nei Comitati non si entra per “nomina”, ma per elezione, e cioè per volontà e fiducia espresse a scrutinio segreto dai colleghi. Un principio democratico che dovrebbe essere chiaro a tutti, soprattutto a chi scrive da dietro una tastiera – magari su suggerimento di qualcuno – con l’unico scopo di delegittimare, dividere e alimentare sospetti”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Pluralismo e Libertà: "Piena solidarietà a Federica Corsini e all'associazione Giornaliste Italiane"