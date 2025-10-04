Play Dirty - Triplo Gioco è un thriller che vi farà venire un po' di mal di testa

Il 1° ottobre su Prime Video è uscito Play Dirty - Triplo Gioco, film diretto da Shane Black (regista di Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 e The Predator, ma anche sceneggiatore di Arma Letale, L'ultimo boy scout e Last Action Hero) con protagonista Mark Wahlberg e ispirato ai personaggi della. 🔗 Leggi su Today.it