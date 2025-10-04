Planet Y il mondo nascosto ai confini del Sistema solare | Un nuovo pianeta è la soluzione all’enigma del cosmo

Roma, 4 ottobre 2025 – Da oltre un secolo l’idea che un altro pianeta, ancora invisibile, si nasconda ai confini del nostro Sistema solare alimenta racconti di fantascienza e ricerca scientifica. Oggi, una nuova ipotesi riaccende la caccia: si chiama Planet Y ed è la nuova speranza per un 'nuovo mondo' non (troppo) lontano. Ne parla la Cnn A proporre l’idea è Amir Siraj, astrofisico e dottorando a Princeton, autore principale dello studio pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. "Questo non è un annuncio di scoperta di un pianeta – precisa Siraj – Ma è senz’altro la scoperta di un enigma, per cui un pianeta è una probabile soluzione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

