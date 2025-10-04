Pizze mattoni e hotel | così si ripulisce il denaro sporco nella Romagna lavatrice
Quando si pensa alla Romagna vengono in mente spiagge, sagre, turismo. Eppure, dietro la cartolina, esiste anche un’altra realtà: quella dei flussi di denaro “sporco” che entrano nell’economia legale attraverso alberghi, stabilimenti balneari, ristoranti, società di servizi e cantieri. Non è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
