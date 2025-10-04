Pixie che ossessione | la Gen Z ha eletto il taglio di capelli dell’autunno E ci piace

L’autunno 2025 ha il suo taglio di capelli protagonista, e a sorpresa (o forse no), è un grande classico che si reinventa: il pixie cut. Non è un semplice taglio di capelli, è una dichiarazione di intenti. Un colpo di forbice che libera il viso, esalta i lineamenti e regala un’allure di sicurezza e fascino androgino. Se in passato era sinonimo di un’eleganza à la Audrey Hepburn o della ribellione rock di Winona Ryder, oggi il pixie si declina in mille versioni, tutte fresche, moderne e incredibilmente cool. Visualizza questo post su Instagram Pixie cut, una tendenza che conquista. Un’ossessione che dilaga sui social, da TikTok a Instagram, e che trova le sue muse ispiratrici nelle icone di stile più amate del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pixie che ossessione: la Gen Z ha eletto il taglio di capelli dell’autunno. E ci piace

In questa notizia si parla di: pixie - ossessione

