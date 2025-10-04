Più di trenta feriti e almeno un morto in un attacco russo contro una stazione ferroviaria in Ucraina

Una persona ha perso la vita e trenta sono rimaste ferite – due delle quali in modo piuttosto grave- dopo l’attacco dell’esercito russo a una stazione ferroviaria in Ucraina. Un video diffuso dal presidente Volodymyr Zelensky mostra un treno completamente distrutto, mentre un altro appare fortemente danneggiato. Il raid è avvenuto a Shostka, nella regione di Sumu, a nord-est del Paese e a pochi chilometri dal confine con la Russia. Secondo l’azienda ferroviaria ucraina, dopo un primo attacco i mezzi coinvolti sarebbero stati colpiti da un altro drone. Al momento del secondo bombardamento, i soccorritori stavano già evacuando i passeggeri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

