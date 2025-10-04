Pistoia studenti e insegnanti atraversano la città in centro | 1500 al corteo Carovana che chiede ascolto
Montecatini, 4 ottobre 2025 – Oltre 1.500 studenti presenti nella mattina di venerdì alla tredicesima Marcia “Armonia for Peace”, promossa dall’ Associazione Culturale Dance Lab Armonia che porta avanti il progetto da 20 anni. Bambini e ragazzi provenienti da tutte le scuole della Valdinievole, accompagnati dai propri insegnanti, in un corteo pacifico che è partito dalla scuola Pasquini in Traversagna e si è chiuso come sempre in piazza del Popolo a Montecatini. Con loro c’erano tre ragazzi rifugiati di Gaza. Negli occhi il terrore e l’orrore per quanto hanno visto e vissuto, non sono riusciti nemmeno a parlare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Stamattina sciopero per Gaza anche a Pistoia. Dal Globo il corteo si è spostato fino a piazza del Duomo. Molti studenti poi sono saliti fino in Sala Maggiore. - facebook.com Vai su Facebook
