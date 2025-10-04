Pistoia manifestazione per Gaza | la bandiera della Palestina affissa al palazzo comunale
Pistoia, 4 ottobre 2025 – Anche Pistoia ha risposto in massa ieri mattina alla mobilitazione, promossa dalla Cgil e dai sindacati di base, che sta accendendo le piazze di tutta Italia: circa seimila persone hanno partecipato al corteo per esprimere solidarietà nei confronti del popolo palestinese e hanno percorso il centro cittadino fino ad arrivare davanti al palazzo comunale. «Una risposta di popolo importante, una risposta spontanea, uno sciopero generale che è la migliore risposta a chi lo ha dichiarato illegittimo», ha affermato Daniele Gioffredi, segretario generale della Cgil di Prato e Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: pistoia - manifestazione
Sciopero generale. La manifestazione di Pistoia. #controradionews - facebook.com Vai su Facebook
Domani mattina manifestazione per Gaza in piazza della Libertà - 30 in piazza della Libertà, seduta di solidarietà alla Flotilla per Gaza e al popolo palestinese ... Segnala lanazione.it
Sciopero del 3 ottobre per Gaza, tutte le manifestazioni in Toscana - Manifestazioni in tutta la Toscana venerdì 3 ottobre in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cgil e Cub. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it