Pisa l’aeroporto bloccato e le piste invase dai pro Pal Salvini | Delinquenti Sette agenti feriti

Pisa, 4 ottobre 2025 – L’assalto all’aeroporto era nell’aria già dalle prime ore del mattino. Alle 8.30 di ieri, in piazza XX Settembre, ribattezzata dagli attivisti ‘piazza Gaza’, davanti al municipio di Pisa è cominciato il concentramento per la manifestazione indetta in occasione dello sciopero generale promosso da Usb, Cub, Cobas e Cgil in tutta Italia. Secondo gli organizzatori, in piazza sarebbero arrivate più di ventimila persone. Il corteo, partito dal centro città, si è mosso in direzione del casello autostradale di Pisa Centro per un blocco simbolico. Mentre le sigle sindacali tornavano indietro per chiudere la protesta, una parte del corteo — circa quattromila persone, per lo più studenti dei collettivi universitari e attivisti della sinistra radicale — ha proseguito oltre il casello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

