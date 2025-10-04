Pirotecnica Inter Cremonese battuta 4-1 | cronaca e commenti

Ilprimatonazionale.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter-Cremonese, Bianchetti: “Giocare a San Siro è bellissimo” MILANO – L’Inter pirotecnica travolge la Cremonese a San Siro con un sonoro 4-1 nella 6ª giornata di Serie A 202526, conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato e momentaneamente la vetta della classifica. La prestazione dei nerazzurri è stata dominante e in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

pirotecnica inter cremonese battuta 4 1 cronaca e commenti

© Ilprimatonazionale.it - Pirotecnica Inter, Cremonese battuta 4-1: cronaca e commenti

In questa notizia si parla di: pirotecnica - inter

pirotecnica inter cremonese battutaL’Inter strapazza la Cremonese: nel 4-1 c’è il timbro di Lautaro, ma il grande protagonista è Bonny - 1 la Cremonese e sale a 12 punti in classifica agganciando Milan, Napoli e Roma, che giocheranno domenica ... fanpage.it scrive

pirotecnica inter cremonese battutaCremonese, contro l’Inter - La Cremonese “conosce” la sconfitta in questo campionato di Serie A, perdendo a San Siro contro l’Inter. Lo riporta cremonaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Pirotecnica Inter Cremonese Battuta