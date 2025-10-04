Piovani a Inter TV | Brave a tutte ma guai a mollare! Adesso dobbiamo concentrarci su quella partita
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter Women, Gianpiero Piovani, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta contro la Ternana in Serie A femminile. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il tecnico dell’ Inter Women, Gianpiero Piovani, ha commentato con soddisfazione l’ottima vittoria ottenuta dalle sue ragazze all’esordio stagionale in Serie A femminile contro la Ternana per 5 a 0. PAROLE – « È stata una bella partita. Le ragazze sono state brave, l’hanno interpretata molto bene. Avevo chiesto di mantenere un ritmo alto e di non adeguarci a quello delle avversarie, e così è stato. Abbiamo creato tante occasioni da gol: in una di queste siamo riusciti a segnare e da lì abbiamo costruito il nostro piccolo castello, che ci ha permesso di portare a casa un risultato importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
