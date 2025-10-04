Pioggia e vento di burrasca una domenica di allerta meteo | chiusi parchi e cimiteri ecco dove

Corriereadriatico.it | 4 ott 2025

ANCONA Si annuncia una domenica segnata da forti venti di bora sulle Marche, tanto che che la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo per vento, che sarà gialla. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

