Pino Mauro compie 70 anni di carriera grande concerto a Villaricca

Teleclubitalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

, con grandi artisti e immensa commozione.   L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

pino mauro compie 70 anni di carriera grande concerto a villaricca

© Teleclubitalia.it - Pino Mauro compie 70 anni di carriera, grande concerto a Villaricca

In questa notizia si parla di: pino - mauro

Settanta candeline sul palco: Villaricca omaggia Pino Mauro

pino mauro compie 70Villaricca celebra i 70 anni di carriera di Pino Mauro, un grande evento in onore del "Maestro" - Si terrà, il prossimo venerdì 3 ottobre nell'Area Mercatale, un grande evento musicale in onore del grande interprete ... Lo riporta internapoli.it

pino mauro compie 70Pino Mauro celebra i 70 anni di carriera: al concerto anche Finizio, Ricciardi e Sannino - Pino Mauro celebra i 70 anni di carriera con un concerto imperdibile a Villaricca al quale parteciperanno numerosi artisti. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pino Mauro Compie 70