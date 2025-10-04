MONTE ARGENTARIO Ultimo giorno di riprese di ‘Eternity’, il film che per alcuni giorni ha rivoluzionato Porto Santo Stefano. Il paese, soprattutto sulla banchina della Pilarella, è stato stravolto dalla presenza della Pinella Productions, la compagnia che si occupa della produzione cinematografica per la quale sul territorio, stando a ciò che ha dichiarato il sindaco Arturo Cerulli, sono stati lasciati alle attività della zona circa 300mila euro. Con i negozi chiusi per consentire il lavoro della troupe, infatti, è stato necessario riadattare l’intera scenografia come se si trattasse di un’altra località, Saint Tropez per l’appunto, con insegne in stile francese e tanti fiori a fare da contorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pilarella trasformata in un set. Riprese anche sullo yacht. Il comic-thriller intriga molto